Douane Nederland onderschept cocaïne tussen bladeren uit Suriname

Douane Nederland onderschept cocaïne aan bladeren uit Suriname

De Nederlandse douane heeft onlangs een hoeveelheid cocaïne onderschept die verborgen zat in een zending met onder andere bladeren afkomstig uit Suriname. Dat bevestigt een woordvoerder van de dienst tegenover Waterkant.Net.

“Buiten dwarrelen de bladeren, maar bij ons binnen bleven ze opvallend goed plakken Twee groene bladeren, keurig tegen elkaar. Een knutselproject uit het bos? Tot we beter keken en zagen wat ertussen zat: cocaïne”, meldt de douane op Facebook.

De in beslag genomen drugs zijn inmiddels vernietigd.

De vondst benadrukt opnieuw de vindingrijkheid van smokkelaars die allerlei methoden bedenken om drugs Nederland binnen te krijgen.

