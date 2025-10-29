Woningbrand in Wanica door aangestoken muskieten wierook

In de vroege ochtenduren is aan de Lachmi Soechietstraat in Suriname, een beginnende woningbrand ontstaan nadat in de woonkamer een wierook tegen muskieten was aangestoken.

De melding kwam omstreeks 02.10 uur binnen, waarna agenten van politiebureau Houttuin direct ter plaatse gingen.

Volgens de bewoonster, die de woning huurt, was de wierook naast het bankstel geplaatst. Kort daarop vatte materiaal in de nabijheid vlam.

De eigenaar van de woning wist het vuur tijdig te doven, nog voordat het zich verder kon uitbreiden. De brandweer werd eveneens ingeschakeld en kwam ter controle ter plaatse.

Bij het incident zijn geen personen gewond geraakt.

De Surinaamse politie stelt nader onderzoek in naar de exacte toedracht en omstandigheden van de brand.