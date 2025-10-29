Vorswijk wil nooit meer minister worden: “Het is ondankbaar werk”

ABOP’er Dinotha Vorswijk, oud-minister van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname (GBB), wil nooit meer minister worden.

“Nee, helemaal niet. Het is ondankbaar werk. Nu pas zie ik de ware aard van de mensen die daar bij mij langskwamen. Die mensen die je prezen en voor je huilden. De mensen die je hebt geholpen.

Je was toen goed voor je handtekening, maar daarna vertellen ze een heleboel nonsens over jouw. Dus het is een heel ondankbaar werk”, zei Vorswijk, die nu lid is van De Nationale Assemblee (DNA), op D-TV Express.

De ABOP’er was van 3 augustus 2021 tot en met 17 juli 2025 minister op GBB. In deze periode is zij vaker in opspraak geweest voor dubieuze zaken, waaronder recent ook het rechtmatigheidsonderzoek van de Surinaamse Rekenkamer.

Vorswijk verwerpt de suggestie dat onder haar verantwoordelijkheid onrechtmatig grond is uitgegeven en stelt dat zij haar werk als GBB-minister altijd naar eer en geweten heeft gedaan. De politica zelf heeft weinig boodschap op de kritiek die op haar wordt geleverd en stelt dat de mens, wat je ook doet, nooit tevreden zal zijn.

“Ik weet dat ik mensen heb geholpen. Mensen kwamen met alle soorten noden bij mij en waar ik kon helpen, heb ik geholpen. Je gaat de mensen nooit tevreden stellen. Wie je ook daar gaat zetten, nooit libisma o de tevreden nanga a sma san yu poti drape. Zo is de mens al in elkaar gezet. Ik bid God dat hij me de kracht geeft om gewoon verder te gaan”, aldus de ABOP’er.