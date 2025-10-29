HomeOnderwerpenJustitie en politieStraatrover rukt tas met geld en documenten weg van voetganger
Straatrover rukt tas met geld en documenten weg van voetganger

Blauw zwaailicht ter illustratie.

Een straatrover, gekleed in een wit T-shirt en een lange blauwe broek, heeft maandag aan de Kankantriestraat in Suriname een tas weggerukt van een voetganger.

Na zijn daad zette de verdachte het op een lopen in de richting van de Calcuttrastraat.
Volgens de aangever had hij 1.500 Surinaamse dollars, 20 euro en belangrijke documenten in zijn tas.

Na het incident schakelde een voorbijganger de politie in. De politie van het bureau Herman Gooding ging na de melding ter plaatse voor onderzoek.

Van de dader ontbreekt vooralsnog elk spoor. Er wordt gewerkt aan zijn opsporing en aanhouding.

Vorig artikel
Bromfietsers gewond bij zware aanrijding Martin Luther Kingweg
