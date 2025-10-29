OM: ‘Vordering tot Gerechtelijk Vooronderzoek in zaak bloedbad Moiwana’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 22 oktober 2025 een verzoek ingediend bij de Rechter-Commissaris (RC) tot het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) in de zaak van het bloedbad te Moiwana.

Tijdens het politioneel vooronderzoek zijn reeds verschillende personen gehoord. Het gerechtelijk vooronderzoek is aangevraagd met het doel aanvullende onderzoekshandelingen te verrichten die, binnen het kader van de wet, uitsluitend door de Rechter-Commissaris kunnen worden uitgevoerd.

De RC beschikt over uitgebreidere bevoegdheden om personen te horen of hen te verplichten tot medewerking. Deze bevoegdheden kunnen onder meer het gebruik van dwangmiddelen omvatten, zoals een bevel tot getuigenis of een bevel tot medewerking, indien dat noodzakelijk wordt geacht voor de waarheidsvinding.

De zaak Moiwana heeft betrekking op de gebeurtenissen van 29 november 1986 in het district Marowijne, waarbij tientallen dorpsbewoners om het leven kwamen tijdens een militaire actie.

Over de inhoud en de voortgang van het onderzoek worden op dit moment geen nadere mededelingen gedaan meldt de Unit Public Relations van het Openbaar Ministerie Suriname.