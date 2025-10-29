Officier van Justitie Reshmi Rathipal ontlast uit functie

HomeOnderwerpenJustitie en politieOfficier van Justitie Reshmi Rathipal ontlast uit functie
Openbare Facebook foto Reshmi Rathipal

Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) heeft vandaag bevestigd dat een Officier van Justitie per heden is ontlast van haar werkzaamheden.

Het OM achtte deze maatregel noodzakelijk in verband met aangelegenheden betreffende het functioneren van de functionaris.

Verdere maatregelen in dit kader zijn voorbehouden aan het bevoegd gezag. Het OM zal in dit stadium volstaan met deze verklaring aldus de PR Unit van het OM.

Het OM heeft geen naam genoemd maar de redactie van Waterkant.Net heeft de bevestiging dat het gaat om Reshmi Rathipal.

