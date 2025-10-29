Minister Soeropawiro verricht eerste formele uitreiking van grondbeschikkingen bij GBB

De eerste formele uitreiking van grondbeschikkingen onder het bewind van minister Stanley Soeropawiro heeft op dinsdag 28 oktober plaatsgevonden in de vergaderzaal van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname (GBB).

De ceremonie markeert de officiële start van de formele afgifte van grondbeschikkingen door het ministerie sinds de aantreding van de huidige minister.

Tijdens de plechtigheid werden 25 grondbeschikkingen overhandigd aan rechthebbenden. Dit moment vormt een belangrijke mijlpaal in het streven van het ministerie naar een transparant, rechtmatig en duurzaam grondbeleid, waarin zorgvuldigheid centraal staat.

In het kader van de publicatieplicht, zoals voorgeschreven in de Grondwet, zullen de namen van de rechthebbenden binnenkort officieel worden bekendgemaakt, meldt het ministerie. De overige aanvragers zullen in de komende periode worden opgeroepen om hun beschikkingen in ontvangst te nemen.

Met deze eerste formele uitreiking onderstreept het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer zijn toewijding om het uitgifteproces van grond op een gestructureerde, eerlijke en transparante wijze voort te zetten, in het belang van de Surinaamse samenleving.