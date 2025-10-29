HomeNieuws uit SurinameMinister Soeropawiro verricht eerste formele uitreiking van grondbeschikkingen bij GBB
Nieuws uit SurinameOverheidUitgelicht

Minister Soeropawiro verricht eerste formele uitreiking van grondbeschikkingen bij GBB

-

0

De eerste formele uitreiking van grondbeschikkingen onder het bewind van minister Stanley Soeropawiro heeft op dinsdag 28 oktober plaatsgevonden in de vergaderzaal van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname (GBB).

De ceremonie markeert de officiële start van de formele afgifte van grondbeschikkingen door het ministerie sinds de aantreding van de huidige minister.

Tijdens de plechtigheid werden 25 grondbeschikkingen overhandigd aan rechthebbenden. Dit moment vormt een belangrijke mijlpaal in het streven van het ministerie naar een transparant, rechtmatig en duurzaam grondbeleid, waarin zorgvuldigheid centraal staat.

In het kader van de publicatieplicht, zoals voorgeschreven in de Grondwet, zullen de namen van de rechthebbenden binnenkort officieel worden bekendgemaakt, meldt het ministerie. De overige aanvragers zullen in de komende periode worden opgeroepen om hun beschikkingen in ontvangst te nemen.

Met deze eerste formele uitreiking onderstreept het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer zijn toewijding om het uitgifteproces van grond op een gestructureerde, eerlijke en transparante wijze voort te zetten, in het belang van de Surinaamse samenleving.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Dronken BMW bestuurder op snelweg knalt met hoge snelheid op politieauto
Volgend artikel
Guyanese autoriteiten willen doodstraf voor hoofdverdachte van bomaanslag op tankstation
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen