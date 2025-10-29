HomeOnderwerpenJustitie en politieMan achtervolgt daders na beroving en wordt beschoten
Man achtervolgt daders na beroving en wordt beschoten

pick-up politieauto

Een 55-jarige man is dinsdagavond overvallen in een appartement aan de Slangenhoutstraat in Suriname. Het slachtoffer is een bootsman, die tijdens de overval door een kogel in zijn dijbeen werd geraakt.

Vernomen wordt dat hij naar het appartement was getogen om te rusten. In de avond trapten twee criminelen plotseling de toegangsdeur in en drongen binnen. Eén van de overvallers was gewapend met een vuistvuurwapen en hield het slachtoffer onder schot, terwijl de ander hem bij de keel pakte.

De daders doorzochten vervolgens het appartement en maakten 600 euro, 1.300 Surinaamse dollars en mobiele telefoons buit. Na hun daad gingen ze er vandoor in een zwarte Toyota Vitz.

Het slachtoffer probeerde de daders nog te achtervolgen, maar kreeg op de gang drie schoten op zich afgevuurd. Eén van de kogels trof hem in zijn rechterdijbeen.

De politie werd na de overval ingeschakeld. Ter plaatse trof de sterke arm drie hulzen aan, die in beslag zijn genomen. Het gewonde slachtoffer werd met een ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Vernomen wordt dat zijn gezondheidstoestand stabiel is.

De politie is bezig met de opsporing van de daders.

