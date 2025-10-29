Jogi: “Er is een discussie in de samenleving en ook in de VHP over leiderschap Santokhi”

Het leiderschap van Chandrikapersad Santokhi binnen de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) staat volgens parlementariër Mahinder Jogi wel degelijk ter discussie in de Surinaamse gemeenschap.

“We moeten geen doekjes erom winden. Er is een discussie over het leiderschap van Santokhi. Hij is in de loop van de tijd gegroeid, hij is sterker geworden en hij heeft het leiderschap binnen de VHP stevig in handen gehouden. Maar er is een discussie in de samenleving en ook in de partij”, zei Jogi in het programma ABC Actueel.

De evaluatie van het resultaat van de verkiezingen is volgens de VHP’er nog in volle gang. Volgens de parlementariër moet de partij in een positie gebracht worden waar iedereen naar de partij kijkt en iedereen met de partij wil samenwerken. En als er daarvoor voorzieningen getroffen moeten worden in de leiding van de partij, dan moet dat gebeuren.

Of Santokhi eventueel vervangen zal worden, hangt af van het besluit van de partij. Volgens Jogi is bij gewezen voorzitters Jaggernath Lachmon en Ramdien Sardjoe gezien dat een gegeven woord heilig was.

“En mensen struikelden eroverheen in deze periode van wat er was gezegd en wat er was beloofd. Dus er zijn een aantal dingen die om aandacht vragen. Ik ben slechts een enkeling. Ik zal kritisch zijn en ik zal mijn mening geven wanneer het gaat om de partij.

Wanneer je door maatregelen en voorzieningen te treffen in de VHP de VHP beter kan positioneren en de partij weer aantrekkelijk maakt voor iedereen en andere politieke partijen… waar mensen samen willen werken met de VHP. Als we om die dingen te bereiken voorzieningen moeten treffen in de VHP, dan moeten we niet bang zijn om die voorzieningen te treffen”, aldus Jogi, die benadrukte geen enkele ambitie te hebben om voorzitter te worden van de VHP.