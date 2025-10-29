HomeOnderwerpenJustitie en politieGuyanese autoriteiten willen doodstraf voor hoofdverdachte van bomaanslag op tankstation
Justitie en politie

Guyanese autoriteiten willen doodstraf voor hoofdverdachte van bomaanslag op tankstation

Guyanese autoriteiten willen doodstraf voor hoofdverdachte van bomaanslag op tankstation

De Guyanese minister van Binnenlandse Zaken, Oneidge Walrond, heeft dinsdagavond aangekondigd dat de autoriteiten de doodstraf zullen nastreven voor de Venezolaanse verdachte Daniel Alexander Ramirez Peodomo, die heeft bekend verantwoordelijk te zijn voor de bomaanslag op het Mobil-tankstation aan Regent- en King Streets afgelopen zondagavond.

“De straf voor terrorisme, zoals omschreven in de door de politiecommissaris geciteerde wet, is de doodstraf, en wij zullen die straf nastreven,” verklaarde minister Walrond tegenover journalisten. “Wij zullen een zaak opbouwen voor de doodstraf.”

President Irfaan Ali herinnerde eerder op de dag het publiek eraan dat volgens de Guyanese wet iedereen die een terroristische daad pleegt die leidt tot de dood van een ander, de doodstraf kan krijgen wanneer hij of zij wordt veroordeeld.

Hoofdverdachte van terroristische explosie Guyana aangehouden

Walrond benadrukte haar vertrouwen dat president Ali een dergelijk besluit zal ondersteunen. “Eén leven, een Guyanees leven, is al te veel. Ik ben er absoluut zeker van dat onze opperbevelhebber, onze president, zijn goedkeuring zal geven voor de uitvoering van de doodstraf,” aldus de minister.

Tijdens dezelfde persconferentie, die in het teken stond van de explosie waarbij de zesjarige Soroya Bourne om het leven kwam en meerdere personen gewond raakten, verklaarde politiecommissaris Clifton Hicken dat rechercheurs bezig zijn bewijs te verzamelen om aanklachten wegens terrorisme te onderbouwen.

Daarnaast worden ook aanklachten voorbereid wegens moord, poging tot moord, brandstichting en vernieling van eigendom.

De aanslag heeft in Guyana tot grote verontwaardiging geleid. De autoriteiten in het buurland van Suriname benadrukken dat dergelijke gewelddaden streng zullen worden bestraft, in overeenstemming met de nationale wetgeving inzake terrorisme.

Drie arrestaties na dodelijke explosie bij tankstation Georgetown
Beeld via Guyanese media

Minister Soeropawiro verricht eerste formele uitreiking van grondbeschikkingen bij GBB
Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet.

