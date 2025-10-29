Gouddelver gewond nadat boom op hem valt

Een gouddelver in Suriname is dinsdag gewond geraakt nadat een boom op hem terechtkwam in het Stuwmeergebied.

Het 29-jarige slachtoffer, A.H., raakte volgens zijn collega’s gewond tijdens werkzaamheden in het goudwinningsgebied. Een boom viel plotseling om en trof hem, waardoor hij niet meer kon lopen maar wel aanspreekbaar bleef.

Zijn collega’s brachten hem per boot naar een aanmeerplaats, waar de Surinaamse politie en medewerkers van de Medische Zending (MZ) gereedstonden.

Rond 22.30 uur werd het slachtoffer aan wal gebracht en vervolgens met een ambulance van de MZ vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De politie van Brownsweg is bezig met het onderzoek.