HomeOnderwerpenJustitie en politieGouddelver gewond nadat boom op hem valt
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Gouddelver gewond nadat boom op hem valt

-

1
SH Academisch Ziekenhuis Suriname

Een gouddelver in Suriname is dinsdag gewond geraakt nadat een boom op hem terechtkwam in het Stuwmeergebied.

Het 29-jarige slachtoffer, A.H., raakte volgens zijn collega’s gewond tijdens werkzaamheden in het goudwinningsgebied. Een boom viel plotseling om en trof hem, waardoor hij niet meer kon lopen maar wel aanspreekbaar bleef.

Zijn collega’s brachten hem per boot naar een aanmeerplaats, waar de Surinaamse politie en medewerkers van de Medische Zending (MZ) gereedstonden.

Rond 22.30 uur werd het slachtoffer aan wal gebracht en vervolgens met een ambulance van de MZ vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De politie van Brownsweg is bezig met het onderzoek.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
OPINIE: Vrije meningsuiting is geen aanval op de rechtsstaat
RELATED ARTICLES
1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen