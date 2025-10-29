HomeOnderwerpenJustitie en politieDronken BMW bestuurder op snelweg knalt met hoge snelheid op politieauto
Justitie en politieNieuws uit NederlandUitgelicht

Dronken BMW bestuurder op snelweg knalt met hoge snelheid op politieauto

-

0
Dronken BMW bestuurder knalt met hoge snelheid op politieauto op snelweg
Foto via Politie Gooise Meren

Afgelopen zondag ging het rond 03.00 uur mis op de snelweg A1 ter hoogte van het Nederlandse plaatsje Laren. Terwijl hulpdiensten een eenzijdige aanrijding met een personenauto aan het afhandelen waren, ramde een tweede auto met hoge snelheid de politieauto die in zogeheten fend-off-positie stond.

Volgens de betrokkenen had Rijkswaterstaat al meerdere kilometers vóór het incident rode kruizen en snelheidsbeperkingen boven de weg ingesteld. Het dienstvoertuig stond met zwaailampen aan op rijstroken 1 en 2 om de plek veilig te stellen.

Toch zag een naderende bestuurder van een BMW de signalering blijkbaar over het hoofd. Hij reed recht op de afzetting af en veroorzaakte een enorme klap. De collega’s én de bestuurder uit het eerste ongeval konden nog net op tijd wegspringen en bleven ongedeerd. De materiële schade is aanzienlijk (foto).

De bestuurder die op het dienstvoertuig botste, bleek onder invloed van alcohol. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht voor verder onderzoek.

De hulpdiensten benadrukken nogmaals: rode kruizen staan er niet voor niets. Respecteer afzettingen en snelheidsbeperkingen, zeker bij incidenten op de snelweg.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Vrouw beschuldigt politiehoofdinspecteur van opzettelijke HIV-besmetting en doet aangifte
Volgend artikel
Minister Soeropawiro verricht eerste formele uitreiking van grondbeschikkingen bij GBB
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen