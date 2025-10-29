Dronken BMW bestuurder op snelweg knalt met hoge snelheid op politieauto

Afgelopen zondag ging het rond 03.00 uur mis op de snelweg A1 ter hoogte van het Nederlandse plaatsje Laren. Terwijl hulpdiensten een eenzijdige aanrijding met een personenauto aan het afhandelen waren, ramde een tweede auto met hoge snelheid de politieauto die in zogeheten fend-off-positie stond.

Volgens de betrokkenen had Rijkswaterstaat al meerdere kilometers vóór het incident rode kruizen en snelheidsbeperkingen boven de weg ingesteld. Het dienstvoertuig stond met zwaailampen aan op rijstroken 1 en 2 om de plek veilig te stellen.

Toch zag een naderende bestuurder van een BMW de signalering blijkbaar over het hoofd. Hij reed recht op de afzetting af en veroorzaakte een enorme klap. De collega’s én de bestuurder uit het eerste ongeval konden nog net op tijd wegspringen en bleven ongedeerd. De materiële schade is aanzienlijk (foto).

De bestuurder die op het dienstvoertuig botste, bleek onder invloed van alcohol. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht voor verder onderzoek.

De hulpdiensten benadrukken nogmaals: rode kruizen staan er niet voor niets. Respecteer afzettingen en snelheidsbeperkingen, zeker bij incidenten op de snelweg.