Bromfietsers gewond bij zware aanrijding Martin Luther Kingweg

Bromfietsers gewond bij zware aanrijding Martin Luther Kingweg

Twee bromfietsers zijn dinsdagavond betrokken bij een aanrijding aan de Martin Luther Kingweg in Suriname. Beide bestuurders liepen verwondingen op en hun voertuigen raakten aanzienlijk beschadigd.

De slachtoffers zijn door een ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De sleepdienst heeft de beschadigde bromfietsen weggesleept naar de berging.

Vernomen wordt dat bestuurder R. klaagde over pijn aan het gehele lichaam en een bloeding had aan zijn rechtervoet, linkerknie en voorhoofd. Opmerkelijk genoeg werd een stuk vlees aangetroffen dat vermoedelijk van hem afkomstig is, vastgekleefd aan het voorwiel van de andere bromfiets.

De tweede bestuurder, J., liep eveneens verwondingen op. Hij had schaafwonden aan de rechterknie, een barstwond aan het hoofd en klaagde eveneens over pijn aan het lichaam.

Geen van beiden bestuurders kon bescheiden van hun bromfietsen overleggen. Op het rijwielpad werden bloedsporen aangetroffen, vermoedelijk afkomstig van bestuurder R.
De politie is bezig met het onderzoek.

