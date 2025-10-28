Vrouw kapt 15-jarig kind met houwer bij familieruzie

Een uit de hand gelopen familievete heeft afgelopen week in Wanica geleid tot een gewelddadig incident.

De politie van Santodorp kreeg woensdag 22 oktober een melding dat een vrouw, A.M., met een houwer had uitgehaald naar een 15-jarig kind en daarna ook bedreigingen had geuit richting andere familieleden.

Agenten troffen bij aankomst een chaotische situatie aan. Volgens het eerste politieonderzoek gaat het om een slepende familiekwestie die volledig uit de hand is gelopen.

Het slachtoffer liep een diepe kapwond aan het voorhoofd op en werd per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp gebracht voor medische behandeling.

Na enkele dagen onderzoek sloegen de wetsdienaren toe: op zaterdag 25 oktober 2025 werd A.M. aangehouden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.

De politie onderzoekt de achtergrond van het familiedrama en sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.