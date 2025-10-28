HomeNieuws uit SurinameVrouw beschuldigt politiehoofdinspecteur van opzettelijke HIV-besmetting en doet aangifte
Vrouw beschuldigt politiehoofdinspecteur van opzettelijke HIV-besmetting en doet aangifte

Een vrouw in Suriname heeft een hoofdinspecteur van politie beschuldigd van opzettelijke besmetting met het HIV-virus en aangifte tegen de man gedaan.

Volgens de aangeefster zou de politiefunctionaris bewust hebben verzwegen dat hij besmet was met het virus, terwijl er onbeschermde seksuele contacten plaatsvonden.

Vernomen wordt dat de betrokken hoofdinspecteur recent door de korpsleiding is geschorst vanwege een andere ontwikkeling binnen het korps.

Het is nog onduidelijk in hoeverre de beschuldigingen op waarheid berusten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft de zaak in onderzoek en is bezig met de opsporing van de verdachte.

