Soeropawiro over online registratiesysteem GBB: “Als we eerlijk en transparant systeem willen, dan gaan we werken volgens volgorde”

Minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname (GBB) vindt dat het online aanvraagsysteem dat in 2021 is gelanceerd, onder een vergrootglas moet worden geplaatst.

Volgens de bewindsman had deze website tot doel om grondzoekenden op een makkelijkere en snellere manier tegemoet te komen met een perceel. Echter is gebleken dat er nooit volgens een beurtensysteem is gewerkt en mensen niet op basis van registratievolgorde zijn geholpen.

“Het werd gebruikt, maar men heeft dat niet echt gehanteerd om volgens een beurtensysteem te werken. En dat is iets waar we op het ministerie samen naar gaan kijken. Want er zijn bepaalde functionarissen die zeggen dat het niet in de regelgeving, de wet, staat dat de eerste aanvrager het recht heeft om het te krijgen.

Maar we gaan niet alleen kijken naar de letter van de wet, maar ook de geest ervan. Als we zeggen dat we een goed moreel kompas hebben, op een eerlijke manier werken en we een systeem willen hebben dat gebaseerd is op eerlijkheid en transparantie, dan gaan we werken volgens de volgorde.

Wanneer de eerste persoon heeft aangevraagd, behandelen we die aanvraag. En als die persoon er recht op heeft en voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt die persoon het,” zei Soeropawiro in het programma Q&A op ATV.

Volgens de bewindsman zullen mensen ook op de hoogte gesteld worden wanneer en op basis waarvan hun aanvragen zijn afgekeurd. Duizenden mensen hebben na hun registratie nooit meer iets vanuit GBB vernomen. Zijn doel is om een zodanig eerlijk systeem in te voeren waar iedereen content mee zal zijn.

“Omdat we dan niet gewoon willekeurig een bepaalde aanvraag gaan behandelen,” stelde hij. Het willekeurig te werk gaan heeft volgens hem er vaak voor gezorgd dat bepaalde aanvragers bij de groene tafel hun recht zijn gaan opeisen.