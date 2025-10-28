Soeropawiro bereidt zich voor om beslaglegger Sabaku-project te compenseren met ander terrein

Er is volgens minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) beslag gelegd op het Sabaku-project. “De informatie die ik heb gekregen, is dat er beslag is gelegd door een schuldeiser van de overheid op dat project. Wij moeten nu gaan kijken naar oplossingen.

Hoe kan de schuldeiser de betaling krijgen die hij eist van de overheid? En hoe kunnen we de burgers die een toewijzing daar hebben gekregen, helpen, zodat zij niet worden benadeeld… dat zij niet de dupe worden van handelen buiten hun schuld om,” zei Soeropawiro in het programma Q&A op ATV.

Volgens de bewindsman zal er gesproken worden met de schuldeiser om tot een schikking te komen. Een optie is om hem eventueel te compenseren met een ander terrein. “En als hij het bedrag wil krijgen waarop hij recht heeft, dan moeten we kijken naar een oplossing. En als hij zegt dat hij de mensen niet wil duperen en de plaats gewoon vrijgeeft, dan zou dat natuurlijk beter zijn,” aldus de minister.

Het Sabaku-project is al jaren in opspraak vanwege vermeende corruptie en vriendjespolitiek bij de toewijzing van percelen aan politieke vrienden, waaronder ook parlementariërs uit de vorige zittingsperiode. Ook ABOP-parlementariër Edgar Sampie en zonen van VHP-parlementariër Mahinder Jogi kregen percelen in dit project.

De voormalige ABOP-fractieleider, nu districtscommissaris, Obed Kanape, kreeg er zelfs twee percelen toegewezen. In april 2023 beweerde hij echter één van deze percelen vrijwillig te hebben teruggegeven.

In oktober 2023 zei VHP-parlementariër Kishan Ramsukul dat 12 percelen in dit omstreden project werden verkocht. Een aantal van deze percelen werd door stichtingen verkocht. Volgens de VHP’er heeft hij sinds de begrotingsbehandeling van 2022 naar informatie over dit project gevraagd. In die periode heeft hij zelf een brief naar de procureur-generaal van Suriname geschreven.

Hierna kreeg hij te horen dat het Openbaar Ministerie al maanden wacht op een ontbrekend document om het onderzoek rond de gronduitgifte af te kunnen ronden. De parlementariër heeft toen de president, Chan Santokhi, aangeschreven om dit document zo spoedig mogelijk op te sturen naar het OM. Maar hij tastte nog steeds in het duister.