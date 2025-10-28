HomeOnderwerpenJustitie en politieScholiere steekt van achter bus over en wordt geschept door auto
Scholiere steekt van achter bus over en wordt geschept door auto

ambulance op de weg

De politie van Domburg kreeg vanmorgen omstreeks 07.30 uur de melding van een aanrijding waarbij een scholier was aangereden aan de Sir Winston Churchillweg, ter hoogte van Domburg 2e zijstraat.

Reagerend op deze melding begaven de wetsdienaren zich ter plaatse voor het instellen van een onderzoek, meldt de Verkeersunit van Regio Midden Suriname.

Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat de autobestuurder N.R. over de Sir Winston Churchillweg reed, komende vanuit Paranam en gaande in de richting van Latour.

Ter hoogte van Domburg 2e zijstraat stak een 12-jarige scholiere van achter een bus de weg over en werd daarbij aangereden.

Het meisje liep verwondingen aan haar hoofd en schaafwonden op en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De autobestuurder is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Nieuwe vlaggenmasten voor 200 scholen ter gelegenheid van 50 jaar Srefidensi
Vrouw beschuldigt politiehoofdinspecteur van opzettelijke HIV-besmetting en doet aangifte
