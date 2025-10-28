Politie treedt op tegen goudzoekers langs rivier in centrum Paramaribo

De politie heeft afgelopen weekend aan de Waterkant, nabij het oude veerplein langs de Suriname rivier, een gecoördineerde actie uitgevoerd tegen illegale goudzoekers.

Achter het afgebrande gebouw, waar eerder een goudopkoopbedrijf was gevestigd, werd een kamp aangetroffen alsook personen die blijkbaar op zoek waren naar goudresten.

Daarbij werden diverse hulpmiddelen ingezet welke ook worden gebruikt bij kleinschalige goudwinning zoals een goudpan en een goudwasgoot.

Toen de Surinaamse politie ter plaatse kwam sloegen meerdere goudzoekers op de vlucht. De autoriteiten wisten wel een 27-jarige man aan te houden, die vervolgens werd overgebracht naar het politiebureau Keizerstraat voor verhoor.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Environmental Crime Unit (ECU), terwijl de politie de voortvluchtigen actief tracht op te sporen.



