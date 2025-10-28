Nieuwe vlaggenmasten voor 200 scholen ter gelegenheid van 50 jaar Srefidensi

Ter gelegenheid van 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname op 25 november is de LASCOBAN Group of Companies, onder leiding van Gerrel Banai, gestart met het vervaardigen van 200 vlaggenmasten. Deze masten worden door de onderneming zelf geplaatst bij openbare scholen in alle districten van het land.

De opdracht is verstrekt door de commissie belast met de festiviteiten in het kader van 25 november. Volgens Banai verkeren veel bestaande vlaggenmasten in slechte staat.

“Op veel scholen hangen de masten scheef of zijn ze nog van hout. Met de nieuwe masten willen we een gevoel van nationale trots uitstralen”, zegt de ondernemer.

Er zijn inmiddels nieuwe vlaggenmasten geplaatst in het district Wanica, waar de Anne Bakkerschool, OS Hanna’s Lust en OS Penny en Jon reeds voorzien zijn.

De scholen in de overige districten zullen de komende weken volgen. Het streven is dat alle 200 openbare scholen vóór 25 november beschikken over een nieuwe, duurzame vlaggenmast.

Banai benadrukt dat LASCOBAN Group of Companies uitsluitend verantwoordelijk is voor het vervaardigen en plaatsen van de masten. Het bedrijf wacht momenteel op verdere instructies van de commissie om de werkzaamheden landelijk voort te zetten.

Met dit project wordt beoogd om bij te dragen aan een waardige en trotse uitstraling van de Surinaamse scholen in aanloop naar de onafhankelijkheidsviering. Zelfs zullen in verband met deze dag ook ruim 7.000 leerlingen betrokken worden voor deelname aan de gymnastrade met vlagvorming.