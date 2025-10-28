Meisje dood na terroristische aanslag bij benzinestation Guyana; drie arrestaties – hoofdverdachte voortvluchtig

De regering van Guyana heeft maandag bekendgemaakt dat zij een onderzoek is gestart naar wat zij omschrijft als een terroristische aanslag zondagavond op een benzinestation. Bij de ontploffing kwam een 6-jarig meisje om het leven (foto) en raakten vier andere personen gewond, van wie twee ernstig.

De politie in het buurland van Suriname heeft inmiddels drie personen aangehouden. Onder de aangehoudenen verdachten is een Venezolaanse man.

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat die bewuste avond een man van gemengde afkomst, vermoedelijk een Spaanstalige buitenlander, werd gezien bij het tankstation met twee grote zwarte plastic vuilniszakken. Hij probeerde deze in een afvalbak te deponeren, maar werd tegengehouden door een pompbediende.

De man verliet daarop het terrein en liep in zuidelijke richting langs King Street, naar de westzijde van het tankstation. Rond 19.36 uur volgde een krachtige explosie aan de zuidwestkant van het terrein, in de buurt van de opslagplaats voor gevulde kookgascilinders.

De ontploffing veroorzaakte zware schade aan het gebouw, meerdere geparkeerde voertuigen en omliggende panden.

Na inlichtingenwerk en camerabeelden voerden agenten een gecoördineerde actie uit. Daarbij werd een zilverkleurige auto onderschept, waarmee één van de verdachten zou zijn vervoerd. De drie zijn gearresteerd en worden verhoord.

De politie zegt belangrijke aanknopingspunten te hebben, maar de hoofdverdachte is nog voortvluchtig. Er is een opsporingsbericht uitgevaardigd; de man zou Spaanstalig zijn.

De schade op en rond het terrein is fors: de Mobil-minimarkt, een opslagloods en vier brandstofpompen raakten beschadigd, net als meerdere panden in de omgeving – waaronder de KFC-vestiging, aangrenzende winkels en delen van het Hooggerechtshof – consistent met de schokgolf van de explosie.

Specialisten van het Forensic Science Laboratory hebben kunststof- en metaalfragmenten veiliggesteld voor analyse om de herkomst en bewijskracht vast te stellen. De politie in het buurland van Suriname benadrukt dat het onderzoek intensief doorgaat en belooft verdere updates zodra die beschikbaar zijn.