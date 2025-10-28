HomeOnderwerpenJustitie en politieMeisje dood na terroristische aanslag bij benzinestation Guyana; drie arrestaties – hoofdverdachte voortvluchtig
Justitie en politieUitgelichtWereldnieuws

Meisje dood na terroristische aanslag bij benzinestation Guyana; drie arrestaties – hoofdverdachte voortvluchtig

-

0
Drie arrestaties na dodelijke explosie bij tankstation Georgetown
Beeld via Guyanese media

De regering van Guyana heeft maandag bekendgemaakt dat zij een onderzoek is gestart naar wat zij omschrijft als een terroristische aanslag zondagavond op een benzinestation. Bij de ontploffing kwam een 6-jarig meisje om het leven (foto) en raakten vier andere personen gewond, van wie twee ernstig.

De politie in het buurland van Suriname heeft inmiddels drie personen aangehouden. Onder de aangehoudenen verdachten is een Venezolaanse man.

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat die bewuste avond een man van gemengde afkomst, vermoedelijk een Spaanstalige buitenlander, werd gezien bij het tankstation met twee grote zwarte plastic vuilniszakken. Hij probeerde deze in een afvalbak te deponeren, maar werd tegengehouden door een pompbediende.

De man verliet daarop het terrein en liep in zuidelijke richting langs King Street, naar de westzijde van het tankstation. Rond 19.36 uur volgde een krachtige explosie aan de zuidwestkant van het terrein, in de buurt van de opslagplaats voor gevulde kookgascilinders.

De ontploffing veroorzaakte zware schade aan het gebouw, meerdere geparkeerde voertuigen en omliggende panden.

Na inlichtingenwerk en camerabeelden voerden agenten een gecoördineerde actie uit. Daarbij werd een zilverkleurige auto onderschept, waarmee één van de verdachten zou zijn vervoerd. De drie zijn gearresteerd en worden verhoord.

De politie zegt belangrijke aanknopingspunten te hebben, maar de hoofdverdachte is nog voortvluchtig. Er is een opsporingsbericht uitgevaardigd; de man zou Spaanstalig zijn.

De schade op en rond het terrein is fors: de Mobil-minimarkt, een opslagloods en vier brandstofpompen raakten beschadigd, net als meerdere panden in de omgeving – waaronder de KFC-vestiging, aangrenzende winkels en delen van het Hooggerechtshof – consistent met de schokgolf van de explosie.

Specialisten van het Forensic Science Laboratory hebben kunststof- en metaalfragmenten veiliggesteld voor analyse om de herkomst en bewijskracht vast te stellen. De politie in het buurland van Suriname benadrukt dat het onderzoek intensief doorgaat en belooft verdere updates zodra die beschikbaar zijn.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Vrouwelijke majoor van politie met brandwonden opgenomen in ziekenhuis
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen