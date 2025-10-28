Hoofdverdachte van terroristische explosie Guyana aangehouden

De politie heeft de gezochte hoofdverdachte van de explosie zondag bij het Mobil-tankstation in Georgetown, vandaag in Vergenoegen, East Bank Essequibo aangehouden. Het gaat om Daniel Alexander Ramirez Peodomo.

Volgens de politie werd de man, op basis van ontvangen informatie, door een team snel in de boeien geslagen.

Hij zit vast en werkt mee aan het onderzoek naar de explosie van zondag 26 oktober 2025 bij het Mobil Fuel Station aan Regent en King Streets in het buurland van Suriname.

Bij die ontploffing kwam een kind om het leven en raakten meerdere personen gewond.