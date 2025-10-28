HomeOnderwerpenJustitie en politieHoofdverdachte van terroristische explosie Guyana aangehouden
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Hoofdverdachte van terroristische explosie Guyana aangehouden

-

0
Hoofdverdachte van terroristische explosie Guyana aangehouden

De politie heeft de gezochte hoofdverdachte van de explosie zondag bij het Mobil-tankstation in Georgetown, vandaag in Vergenoegen, East Bank Essequibo aangehouden. Het gaat om Daniel Alexander Ramirez Peodomo.

Volgens de politie werd de man, op basis van ontvangen informatie, door een team snel in de boeien geslagen.

Hij zit vast en werkt mee aan het onderzoek naar de explosie van zondag 26 oktober 2025 bij het Mobil Fuel Station aan Regent en King Streets in het buurland van Suriname.

Bij die ontploffing kwam een kind om het leven en raakten meerdere personen gewond.

Meisje dood na terroristische aanslag bij benzinestation Guyana; drie arrestaties – hoofdverdachte voortvluchtig

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
DNV’er die vrouwen beloofde visa naar Nederland te regelen, aangehouden
Volgend artikel
Nieuwe vlaggenmasten voor 200 scholen ter gelegenheid van 50 jaar Srefidensi
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen