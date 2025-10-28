DNV’er die vrouwen beloofde visa naar Nederland te regelen, aangehouden

Een 32-jarige DNV’er is dinsdag door de politie in Suriname aangehouden nadat een 25-jarige vrouw aangifte van oplichting c.q verduistering tegen hem deed. Ze verklaarde dat zij en haar zussen voor duizenden Surinaamse dollars en euro’s zijn opgelicht onder het voorwendsel dat de man visa naar Nederland zou regelen.

Volgens de aangeefster D.L. zou het feit in de periode oktober 2024 tot en met juni 2025 zijn gepleegd. De verdachte Ivan zou in die tijd meerdere geldbedragen en documenten hebben ontvangen van de aangeefster en haar familie.

Volgens L. beloofde Ivan haar te helpen bij het verkrijgen van een visum om naar Nederland te reizen. Zij maakte via haar zwager een bedrag van 7.000 SRD over op een rekeningnummer dat Ivan had doorgegeven.

Vervolgens werd ook haar jongere zus M.L. door de verdachte benaderd. Zij gaf hem 450 euro, 230 USD en haar geldig Surinaams paspoort, nadat Ivan haar had overtuigd dat hij haar eveneens aan een visum kon helpen.

Later wist Ivan ook L.L., de andere jongere zus van D.L., over te halen om haar paspoort en 200 euro aan hem af te staan, zogenaamd om de reisprocedure te versnellen. De overdrachten vonden plaats aan de De Goedezorgweg en aan de Jakopoweg

Toen er na maanden niets van de beloofde visa terechtkwam, besloten de vrouwen aangifte bij de politie te doen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Ivan in verzekering gesteld.

De politie zet het onderzoek voort en onderzoekt of er meer slachtoffers bij deze oplichtingspraktijken betrokken zijn.