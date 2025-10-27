HomeOnderwerpenJustitie en politieVrouwelijke majoor van politie met brandwonden opgenomen in ziekenhuis
Vrouwelijke majoor van politie met brandwonden opgenomen in ziekenhuis

Archieffoto ter illustratie

Een vrouwelijke majoor van politie in Suriname is maandagochtend met ernstige brandwonden opgenomen in een ziekenhuis.

Volgens haar partner had de majoor twee dagen geleden geprobeerd vuur aan te maken met behulp van Palm rum. Ze liep daarbij brandwonden op aan haar linkerarm, buik en bovenbeen.

Ze had geen medische hulp gezocht waarna haar toestand verslechterde. De Surinaamse politie werd hiervan op de hoogte gesteld en stelde ter plaatse een onderzoek in.

De majoor werd uiteindelijk door een ambulance overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar zij momenteel is opgenomen. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.

