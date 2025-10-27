HomeOnderwerpenJustitie en politieVier mannen aangehouden na schotenwisseling te Grankreek
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vier mannen aangehouden na schotenwisseling te Grankreek

-

0
politie-pick-up

De politie in Suriname onderzoekt een incident in Grankreek, nadat zij zondag in de vroege ochtend een melding kreeg van een schotenwisseling aldaar.

Volgens de eerste informatie waren drie tot zeven personen bij het incident betrokken, die na het incident op de vlucht sloegen.

Later op de dag ontving de Surinaamse politie informatie dat de verdachten vermoedelijk richting Paramaribo waren vertrokken en via de weg langs Redidoti zouden rijden. Uit voorzorg werd versterking gestuurd naar de politiepost aldaar.

De gecoördineerde actie leverde resultaat op. In de avonduren hielden de surveillancedienst en het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) vier verdachten aan op verdenking van een poging tot overval.

Het gaat om drie Surinamers en één Braziliaan. Twee voertuigen die in verband worden gebracht met het incident zijn in beslag genomen.

Hoewel er meerdere schoten zijn gelost, zijn er vooralsnog geen meldingen van gewonden. De verdachten zijn overgedragen aan de recherche van Regio Oost voor verder onderzoek.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Boom valt op vrouw tijdens houtkap in Wanica
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen