Vier mannen aangehouden na schotenwisseling te Grankreek

De politie in Suriname onderzoekt een incident in Grankreek, nadat zij zondag in de vroege ochtend een melding kreeg van een schotenwisseling aldaar.

Volgens de eerste informatie waren drie tot zeven personen bij het incident betrokken, die na het incident op de vlucht sloegen.

Later op de dag ontving de Surinaamse politie informatie dat de verdachten vermoedelijk richting Paramaribo waren vertrokken en via de weg langs Redidoti zouden rijden. Uit voorzorg werd versterking gestuurd naar de politiepost aldaar.

De gecoördineerde actie leverde resultaat op. In de avonduren hielden de surveillancedienst en het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) vier verdachten aan op verdenking van een poging tot overval.

Het gaat om drie Surinamers en één Braziliaan. Twee voertuigen die in verband worden gebracht met het incident zijn in beslag genomen.

Hoewel er meerdere schoten zijn gelost, zijn er vooralsnog geen meldingen van gewonden. De verdachten zijn overgedragen aan de recherche van Regio Oost voor verder onderzoek.



