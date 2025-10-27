HomeOnderwerpenJustitie en politieOntvluchte arrestant Amazilo K. opgepakt op St. Maarten met vals paspoort
Justitie en politie

Ontvluchte arrestant Amazilo K. opgepakt op St. Maarten met vals paspoort

De 29-jarige Amazilo K., die op donderdag 28 augustus wist te ontvluchten uit het cellenhuis van politiepost Flora, is zondag aangehouden op St. Maarten.

Hij werd gearresteerd nadat hij zich probeerde te identificeren met een vals paspoort.

Keerdijk stond sinds zijn ontsnapping internationaal gesignaleerd. Zijn aanhouding kwam tot stand na uitgewerkte informatie van diverse eenheden binnen en buiten Suriname, waaronder inlichtingenpartners in de regio.

Hij was op zaterdag 23 augustus al in beeld bij de Counter Terrorism Intelligence Unit en de Algemene Inlichtingendienst S.I.G.M.A. Op die dag werd hij door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in een witte Toyota Vitz aan de Zonnebloemstraat klemgereden en aangehouden, samen met vier andere verdachten.

Tijdens zijn detentie wist Keerdijk kort daarna te ontkomen uit het cellenhuis van Flora. De politie werkt aan zijn overbrenging naar Suriname.

