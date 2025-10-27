Moeder doet aangifte tegen neef van haar man wegens aanranding van hun minderjarige dochter

Een moeder in Suriname heeft eerder deze maand op het politiebureau van Richelieu, aangifte gedaan tegen de neef van haar man, die thuis bij hen logeerde. De neef zou hun minderjarige dochter ’s nachts toen iedereen sliep hebben aangerand.

De aangeefster verklaarde dat zij van haar werk thuis aankwam en haar minderjarige dochter naar haar toestapte met de mededeling dat zij iets moest vertellen, maar liefs in het bijzijn van haar vader.

De vader, die wat later thuis aankwam, werd hierover geïnformeerd, en vroeg aan zijn minderjarige dochter wat zij te vertellen had. Volgens het minderjarig kind, werd zij in de periode toen de verdachte S.A. thuis bij hun logeerde, er zaken gebeurd zijn, die zij als minder prettig heeft ervaren.

De verdachte S.A. ging in de nachtelijke uren, wanneer een ieder in diepe rust was, naar het minderjarig meisje toe en haalde zijn geslachtsdeel uit zijn broek. Daarbij pakte hij 1 hand van het minderjarig meisje en plaatste die samen met zijn hand op zijn geslachtsdeel, waarbij hij op- en neerwaartse bewegingen maakte, totdat hij zichzelf bevredigd had.

Het minderjarig meisje dat door de handelingen wakker werd, merkte op waarmee de verdachte S.A. bezig was, maar deed alsof zij nog sliep. Dit herhaalde zich elke avond maar uit angst hield zij het geheim.

Voorts maakte de verdachte S.A. foto’s van zijn handelingen en toonde die aan het minderjarig meisje. Doordat het minderjarig meisje geen raad wist, besloot zij dit pas later aan haar ouders te vertellen.

Het onderzoek voortzettend werd op naam van het minderjarig kind een geneeskundige verklaring uitgeschreven voor het bekomen van een onderzoek bij een gynaecoloog. De verdachte S.A. werd op dinsdag 14 oktober 2025 na te zijn ontboden op het politiebureau van Richelieu terzake feitelijke aanranding en poging gemeenschap met een minderjarige aangehouden ter voorgeleiding aan een Hulp officier van Justitie.

Hij gaf toe de hand van zijn nichtje te hebben gebruikt om zichzelf te bevredigen. Na zijn voorgeleiding is de verdachte S.A. in overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.