Man richt vernielingen aan bij banken na frustratie over niet-werkende pinautomaten

Tal van niet-werkende pinautomaten, een dagelijks voorkomend probleem in Guyana en buurland Suriname, kregen zondagochtend in Guyana een onverwachte wending.

Een man raakte in New Amsterdam, Berbice, gefrustreerd doordat de pinautomaten bij de Republic Bank en Scotiabank niet werkten. Hij vernielde daarop de automaten en sloeg enkele glazen deuren en ramen van de banken stuk.

Een ooggetuige verklaarde tegenover Kaieteur News dat de pinautomaten al sinds zaterdagavond niet functioneerden. “De man kwam vermoedelijk om geld op te nemen, maar de automaten gaven alleen bonnetjes zonder cash. Hij werd boos, pakte een hamer en begon de automaten en de glazen voorzijde van het gebouw te beuken. Daarna deed hij hetzelfde bij Scotiabank.”

De regionale politiecommandant van Regio Zes, assistent-commissaris Shivpersaud Bacchus, bevestigde tegenover de lokale krant dat de politie meldingen heeft ontvangen van beide banken.

Volgens Bacchus reed de dader, een man van Afrikaanse afkomst, op een motorfiets naar de Republic Bank aan Lot 16 Strand in New Amsterdam. Toen hij in de ATM-ruimte problemen kreeg met de automaat, haalde hij een voorwerp tevoorschijn en begon de ruiten en de machine te vernielen.

Vervolgens trok de man naar het nabijgelegen Scotiabank-filiaal, waar hij eveneens glaswerk aan diggelen sloeg. De geldautomaat daar bleef echter ongedeerd.

De politie werkt aan de aanhouding van de dader.

