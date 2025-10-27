La Rouge verrast met nummer ‘Hamaar Baat’: Sarnami op ritme van pure kawina

De populaire kaskawinaband La Rouge blijft vernieuwen. Zowel in Suriname als Nederland geldt de groep als een vaste waarde binnen de kawinawereld, maar dit weekend verrasten ze fans met een bijzondere muzikale wending.

Hun nieuwste single ‘Hamaar Baat’ is een aparte mix van Sarnami zang en traditionele kawina-beats. Het is een combinatie die je niet vaak hoort en La Rouge noemt het zelf ‘Chutney Kawina’.

In het nummer brengt de band uit Amsterdam een krachtige boodschap over eerlijkheid, zelfrespect en hard werken ondanks kritiek van anderen. De zanger laat doorschemeren dat hij zijn leven recht wil leiden, niet omkoopbaar is en zich liever focust op zijn gezin dan op roddels van buitenaf.

Met deze release laat La Rouge zien dat kawina zich blijft ontwikkelen en openstaat voor culturele kruisbestuiving. De band krijgt veel lof voor het lef om het Sarnami, de taal van de Hindoestaanse gemeenschap, in hun karakteristieke ritmes te verweven.

‘Hamaar Baat’ is sinds zondag te beluisteren op YouTube, waar het nummer al snel de aandacht van zowel kawina-liefhebbers als fans van Surinaamse fusiemuziek trekt: