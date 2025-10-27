HomeOnderwerpenJustitie en politieKluis met sieraden en geld buitgemaakt bij inbraak
Nieuws uit Suriname

Kluis met sieraden en geld buitgemaakt bij inbraak

Bewoner ontdekt inbraak bij thuiskomst

Inbrekers hebben zaterdagavond een woning aan de Rio Negrostraat in Suriname tot hun doelwit gemaakt. Ze hebben daarbij een kluis met een groot geldbedrag in euro en sieraden buitgemaakt.

De benadeelde D.R. (68) vertrok samen met zijn echtgenote rond 17.00u van huis. Toen het echtpaar rond 23.00u terugkeerde, ontdekte ze dat er was ingebroken.

Vernomen wordt dat de daders zich toegang tot de woning hebben verschaft door drie spijlen van het dievenijzer bij de keukenruimte door te zagen. In de bovenwoning werd vervolgens de kluis opengebroken en meegenomen.

In de kluis had de benadeelde 40.000 euro en waardevolle sieraden bewaard.

De politie van Geyersvlijt werd na de ontdekking ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.

