Jarige man steekt auto in brand na ruzie met echtgenote en belandt in cel

De politie van Houttuin kreeg op zaterdag 25 oktober omstreeks 20.37 uur een melding van een poging tot brandstichting aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname. Bij aankomst troffen de wetsdienaren een voertuig aan dat volledig in brand stond.

Uit het voorlopige onderzoek bleek dat D.G. op zijn verjaardag ruzie kreeg met zijn echtgenote over het voertuig, waarvoor zij gezamenlijk de aflossingen deden.

In een vlaag van woede zou de man vervolgens het voertuig in brand hebben gestoken. Zijn vrouw, die eveneens ter plaatse was, deed aangifte tegen hem.

De ingeschakelde brandweer wist het vuur te doven, waarna de Forensische Opsporings een technisch onderzoek instelde.

D.G. werd aangehouden en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.