GBB-minister over Rekenkamerrapport: “Wij willen niemand duperen”

“We moeten een oplossing zoeken voor de burgerij, zodat zij niet de dupe wordt van hoe de uitgifte werd gedaan,” zegt minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) over het jongste rechtmatigheidsonderzoek van de Rekenkamer van Suriname, waarin geconcludeerd is dat de uitgifte van domeingrond door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in 2023 niet volgens de wet is verlopen.

De bewindsman zei in het programma Q&A op ATV persoonlijk aan de Rekenkamer te hebben gevraagd wat dan het advies hieromtrent aan het ministerie is. Helaas heeft het instituut de zaak aan zijn oordeel overgelaten, waardoor hij het noodzakelijk vindt om deze kwestie in regeringsverband te bespreken.

Belangrijk volgens hem is dat de mensen die de gronden hebben gehad, niet de dupe mogen worden van gemaakte fouten.

“Jullie zeggen dat de gronduitgifte in dat jaar onrechtmatig was. Moeten we dat alles dan intrekken? En het antwoord was ‘ze laten het over aan de minister om dat te bepalen’. Dus wij zullen dit in regeringsverband moeten bespreken en met de president.

Want uiteindelijk krijg je aan de ene kant een conclusie van de Rekenkamer, maar aan de andere kant heb je mensen die gronden hebben gekregen en misschien ook al hebben gebouwd daarop. Wij willen niemand duperen. Het moet niet in het nadeel zijn van burgers,” aldus de bewindsman.

Eerder zei ook zijn partijgenoot Bronto Somohardjo, die voorzitter is van de vaste parlementaire commissie GBB, dat de conclusie van de Rekenkamer hem heel veel zorgen baart. Hij vraagt zich af wie daarvoor verantwoordelijk wordt gesteld en hoeveel gedupeerden er zijn. Volgens Somohardjo wil het volk gerechtigheid, want het wil niet horen dat, wanneer mensen iets doen, zij dan ongestraft blijven.