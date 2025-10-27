Droom wordt werkelijkheid: Arno Vorswijk studeert af als arts in Cuba

Arno Vorswijk (33) van Suriname heeft onlangs een bijzondere mijlpaal bereikt: na jaren van intensieve studie, discipline en doorzettingsvermogen is hij officieel afgestudeerd aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Universiteit van La Habana in Cuba.

Wat ooit begon als de droom van een 5-jarige jongen uit het dorp Gujaba in het district Sipaliwini, is uitgegroeid tot een internationale reis vol uitdagingen en doorzettingskracht.

Met succes heeft Vorswijk zijn reis afgerond en mag hij zich nu arts noemen.

In een dankwoord spreekt de kersverse Surinaamse arts zijn waardering uit aan allen die hem tijdens zijn studie hebben gesteund. “Dit is niet het einde, maar het begin van een nieuwe missie: levens redden, kennis delen en blijven groeien.”