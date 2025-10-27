HomeOnderwerpenGezondheidDroom wordt werkelijkheid: Arno Vorswijk studeert af als arts in Cuba
GezondheidOnderwijsNieuws uit SurinameUitgelicht

Droom wordt werkelijkheid: Arno Vorswijk studeert af als arts in Cuba

-

0

Arno Vorswijk (33) van Suriname heeft onlangs een bijzondere mijlpaal bereikt: na jaren van intensieve studie, discipline en doorzettingsvermogen is hij officieel afgestudeerd aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Universiteit van La Habana in Cuba.

Wat ooit begon als de droom van een 5-jarige jongen uit het dorp Gujaba in het district Sipaliwini, is uitgegroeid tot een internationale reis vol uitdagingen en doorzettingskracht.

Met succes heeft Vorswijk zijn reis afgerond en mag hij zich nu arts noemen.

In een dankwoord spreekt de kersverse Surinaamse arts zijn waardering uit aan allen die hem tijdens zijn studie hebben gesteund. “Dit is niet het einde, maar het begin van een nieuwe missie: levens redden, kennis delen en blijven groeien.”

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Brute woningoverval Plamuurmesstraat; slachtoffer beschoten
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen