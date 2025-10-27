Brute woningoverval Plamuurmesstraat; slachtoffer beschoten

Twee criminelen hebben afgelopen nacht in een woning aan de Plamuurmesstraat in Suriname een gewapende overval gepleegd, waarbij een slachtoffer is beschoten.

Vernomen wordt dat drie broers gewond zijn geraakt. De daders drongen de woning binnen en gebruikten daarbij zowel een vuurwapen als een hamer.

De bewoners schreeuwden om hulp, waarna de politie een melding kreeg van een poging tot diefstal met geweld. Bij aankomst trof de politie echter niemand in de woning aan. Wel werden er bloedsporen en een huls gevonden.

De afdeling Forensische Opsporing werd door de Command Center (CC) ingeschakeld voor verder onderzoek.

Daar werd het slachtoffer D.A. (28) aangetroffen. Hij verklaarde dat twee rovers de woning waren binnengedrongen en geprobeerd hadden hem en zijn broers te beroven. Eén van de daders schoot met een vuistvuurwapen, waardoor hij in zijn linkerbovenbeen werd geraakt.

Het tweede slachtoffer betreft R.A. (24), die tijdens de overval met een hamer op zijn behaarde hoofd werd geslagen. Het derde slachtoffer, J.S. (21) wist hij zich te verdedigen met een houwer.

Volgens hem schoot één dader op zijn broer, terwijl de andere met de hamer toesloeg. De daders zijn op de vlucht geslagen nadat dit slachtoffer een houwer pakte. De politie van Latour heeft de zaak in onderzoek.