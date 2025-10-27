HomeOnderwerpenJustitie en politieAutomobilist door Mark X klemgereden, overvallen en neergestoken
Automobilist door Mark X klemgereden, overvallen en neergestoken

politie-voertuig met zwaailicht in Suriname
Archieffoto

Een 38-jarige automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag klemgereden overvallen en neergestoken op de hoek van de Frederikshoopweg en Mawakaboweg in Suriname.

Op de voormelde kruising werd hij klemgereden door een witte Toyota Mark X. Uit het voertuig stapten vier criminelen, van wie één gewapend was met een vuurwapen en een ander met een mes.

De mannen hielden het slachtoffer onder schot, trokken hem uit zijn voertuig en mishandelden hem. Hij liep daarbij slagen en meerdere steekverwondingen op.

De daders maakten vervolgens zijn schoudertas buit met daarin 1.500 USD en 4.000 SRD, waarna zij in hun voertuig vluchtten in de richting van Sunny Point.

Het slachtoffer liep schrammen en lichte steekverwondingen over zijn lichaam op en klaagde over pijn. Hij werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling.

De Surinaamse politie is een onderzoek gestart en werkt aan de opsporing van de verdachten.

GBB-minister over Rekenkamerrapport: "Wij willen niemand duperen"
