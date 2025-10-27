HomeNieuws uit SurinameAlle bruggen in Marowijne grondig schoongemaakt
Nieuws uit SurinameOverheidUitgelicht

Alle bruggen in Marowijne grondig schoongemaakt

-

0

Alle bruggen langs het weggedeelte van de Oost-Westverbinding in het district Marowijne zijn onlangs grondig schoongemaakt. Ze zijn gewassen en ontdaan van onkruid en zwerfvuil.

De schoonmaakwerkzaamheden waren het resultaat van een gezamenlijke inspanning van medewerkers van het commissariaat Marowijne Noord-Oost, Openbaar Groen en Afvalbeheer Albina en de brandweer van Albina.

De districtscommissaris, de districtssecretarissen en andere bestuursambtenaren staken zelf de handen uit de mouwen en hielpen ook actief mee. De brug over de Cotticarivier in Zuid-West is ook aangepakt.

Volgens het commissariaat van Marowijne Noord-Oost zal deze vorm van samenwerking worden voortgezet bij toekomstige grote projecten binnen het bestuursressort.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Man richt vernielingen aan bij banken na frustratie over niet-werkende pinautomaten
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen