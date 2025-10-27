Alle bruggen in Marowijne grondig schoongemaakt

Alle bruggen langs het weggedeelte van de Oost-Westverbinding in het district Marowijne zijn onlangs grondig schoongemaakt. Ze zijn gewassen en ontdaan van onkruid en zwerfvuil.

De schoonmaakwerkzaamheden waren het resultaat van een gezamenlijke inspanning van medewerkers van het commissariaat Marowijne Noord-Oost, Openbaar Groen en Afvalbeheer Albina en de brandweer van Albina.

De districtscommissaris, de districtssecretarissen en andere bestuursambtenaren staken zelf de handen uit de mouwen en hielpen ook actief mee. De brug over de Cotticarivier in Zuid-West is ook aangepakt.

Volgens het commissariaat van Marowijne Noord-Oost zal deze vorm van samenwerking worden voortgezet bij toekomstige grote projecten binnen het bestuursressort.