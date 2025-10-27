70 jaar Surinaamse Brouwerij – een viering van impact, mensen en toekomst

De Surinaamse Brouwerij vierde haar 70-jarig bestaan met een feestelijke receptie in de ballroom van Torarica, waar prominente vertegenwoordigers uit de overheid, het bedrijfsleven en de ambassades hun waardering uitspraken voor de bijdrage van de brouwerij aan de nationale economie en samenleving.

Tijdens de avond werden genodigden – waaronder stakeholders, aandeelhouders en partners – meegenomen op een reis door zeven decennia van groei, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. In het programma, gepresenteerd door Margarita van der Zwart en Miquel “Fenno” Misidjan, kwam via storytelling naar voren hoe de droom van de gebroeders Dumoleyn uitgroeide tot een nationaal icoon dat Suriname blijft verbinden en niet meer weg te denken is uit de samenleving.

Managing Director Gijs van der Loo sprak over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de brouwerij, met nadruk op verantwoord alcoholgebruik via de samenwerking met Stivasur, en het Learning 4 Life-programma i.s.m. Stibula, waarmee jongeren worden opgeleid voor een carrière in de horeca. Daarnaast lichtte hij de campagne “Koop Legaal” toe, die eerlijke concurrentie en belastingbijdragen stimuleert voor een sterker Suriname. Hij nodigde alle partners in de zaal uit om samen te werken aan de uitdagingen waar we in Suriname voor staan.

De brouwerij benadrukte haar toewijding aan duurzaamheid met initiatieven op het gebied van waterbesparing, CO₂-reductie en circulaire verpakkingen. Van der Loo sprak vol trots over de Surinaamse wortels en de ambitieuze blik op de toekomst: “Duurzaamheid is geen keuze, maar een kernverantwoordelijkheid.”

Tot de gastsprekers behoorden de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, Walter Oostelbos, minister van Buitenlandse Zaken Melvin Bouva en, als eregast, vicepresident Gregory Rusland, die in zijn speech de langdurige bijdrage van de brouwerij aan de economie en het nationale imago van Suriname onderstreepte. De avond eindigde met een toast en een djogo.

Niet alleen de Surinaamse Brouwerij vierde dit jaar haar jubileum, maar ook het merk Parbo Bier – sinds 1955 het meest gedronken bier van Suriname. Dit werd groots gevierd op het Onafhankelijkheidsplein, met optredens van onder meer DJ Chuckie, DJ Dyna, de Suri All Stars en King Koyeba.

De feestelijkheden worden afgesloten op 28 oktober, de officiële jaardag van de brouwerij, met een speciale, exclusieve viering voor het personeel in Utopia – de ware helden achter onze merken – met optredens van de speciaal naar Suriname gehaalde kasekoformatie Kankantrie.

70 gouden jaren, een levende geschiedenis en een veelbelovende toekomst – de trots van Suriname.