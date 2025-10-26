Wintertijd van start in Nederland, Suriname loopt nu vier uur achter

In Nederland is de klok in de nacht van zaterdag op zondag 26 oktober een uur achteruit gezet vanwege het ingaan van de wintertijd. Hierdoor is het tijdsverschil tussen Suriname en Nederland nu 4 uur in plaats van 5 uur.

In Nederland gaat de klok elk voorjaar op de laatste zondag van maart een uur vooruit (‘zomertijd’) en elk najaar op de laatste zondag van oktober een uur achteruit (‘wintertijd’).

In feite zou er alleen gesproken moeten worden over ‘zomertijd’. ‘Wintertijd’ is namelijk de normale tijd en in de zomer wordt er een uur toegevoegd. De dag duurt in Nederland dan een uur langer.

Deze zogenoemde zomertijd is ingesteld om de uren dat het licht is in de zomermaanden beter overeen te laten komen met de uren dat mensen wakker zijn. Zo zou het elektriciteit besparen, omdat het ‘s avonds een uur langer licht blijft. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat hier nauwelijks sprake van is.

Er is veel bezwaar tegen het steeds weer instellen van de zomertijd en teruggaan naar normale tijd. Veel mensen zeggen namelijk fysiek last te hebben van het verschuiven van de tijd: het zou de biologische klok verstoren.