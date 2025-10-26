Somohardjo: “Rapport Rekenkamer heeft me laten schrikken”

“Dit rapport heeft me laten schrikken”, zegt PL-fractieleider Bronto Somohardjo over het jongste rechtmatigheidsonderzoek van de Rekenkamer van Suriname, waarin geconcludeerd is dat de uitgifte van domeingrond door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) in 2023 niet volgens de wet is verlopen.

Somohardjo, voorzitter van de vaste parlementaire commissie GBB, zei in het programma Bakana Tori dat de conclusie van dit instituut hem heel veel zorgen baart. Hij vraagt zich af wie verantwoordelijk gesteld wordt daarvoor en hoeveel gedupeerden er zijn.

“Vooral als parlementariër ben je voor het volk en het volk heeft de gronden gehad. Maar nu de Rekenkamer zegt dat in 2023 alles onrechtmatig is geweest, dan moeten we kijken hoe verder nu. Wat zijn de juridische gevolgen? Ik vind niet dat het de taak is van een minister om te kijken wie wat en waar fout heeft gedaan. Maar aan de andere kant wil het volk gerechtigheid, want zij wil niet horen dat wanneer mensen iets doen, zij dan ongestraft blijven”, aldus de PL’er.

De PL-fractieleider heeft nu de lijsten opgevraagd om na te gaan om hoeveel gedupeerden het gaat, om welke uitgegeven gebieden het precies gaat en hoe groot deze gebieden zijn.

“Wij hebben ook gevraagd hoe het is met grondconversie. Want sommige mensen zeggen dat grondconversie iets geweldigs is. Inderdaad zijn enkele van onze Surinamers geholpen, maar het blijkt dat meer dan bijna 90% naar buitenlanders is gegaan. Dat betekent dat Suriname voor een habbekrats is verkocht aan buitenlanders. De vorige president heeft toegelaten dat stichtingen en NV’s ook konden aanvragen. En het blijkt dat bijna 90% van die NV’s gerund zijn door buitenlanders…een hele kwalijke zaak.

Ik wil degene die verantwoordelijk is voor het foutief beleid en benadelen van ons volk, ter verantwoording roepen”, aldus de politicus. Aan de andere kant zijn er volgens hem ook parkeerplaatsen van een bekende voetbalploeg uitgegeven, terwijl aan de Washingtonstraat eigendomspercelen zijn uitgegeven in grondhuur. Ook natuurreservaten zijn uitgegeven.

Uit het onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat belangrijke wettelijke procedures, zoals de verplichte publicatie van beschikbare domeingronden in het Advertentieblad van de Republiek Suriname, niet worden gevolgd. Ook ontbreekt bij veel aanvragen de vereiste documentatie. Verder wordt in strijd met het Decreet Uitgifte Domeingrond soms meer dan één perceel toegekend aan dezelfde persoon.

Somohardjo merkt tegelijkertijd op dat veel mensen het geloof in het Openbaar Ministerie hebben verloren, omdat die naar zijn zeggen op basis van willekeur handelt. Hierdoor is er weinig geloof erin dat daders en verantwoordelijken voor deze chaos strafrechtelijk worden aangepakt. Vandaar dat hij ervoor pleit dat De Nationale Assemblee (DNA) onderzoeksrecht krijgt middels het in orde maken van het enquêterecht.

“Laten wij als parlement zelf de tools krijgen om te onderzoeken wat waar fout is gegaan”, aldus de volksvertegenwoordiger.