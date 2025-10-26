Parlementariër Doorson: “Brutale grafrover is 100% een Coroniaan en moet makkelijk te achterhalen zijn”

NDP-parlementariër Le-Roy Doorson stelt dat het makkelijk te achterhalen moet zijn wie de schuldigen zijn van de brutale grafroof op de rooms-katholieke begraafplaats Mary’s Hoop in Coronie.

“Mijn persoonlijke mening… te Coroniepikin e du den afschuwelijk sani dati, dan ifi wani sabi suma neng, dan is het makkelijk te achterhalen. Het is 100% iemand van Coronie. Als we kijken naar de manier waarop die kelder is opengebroken. En we moeten eerlijk zijn, iemand gaat niet helemaal uit de stad komen om een grafkelder open te breken.

Het gaat er niet om dat je Coroniaanse broeders moet beschermen. Je moet de dingen zeggen hoe ze zijn”, zei Doorson, die zelf ook uit het district komt, in Bakana Tori.

De NDP’er merkte op dat hij de 75-jarige overledene persoonlijk kende en dat hij een vaderfiguur voor hem was. Hij vermoedt dat mensen inderdaad naar videobeelden van de uitvaart hebben gekeken, waarop te zien was dat er geldbedragen in vreemde valuta in het graf werden geplaatst.

Volgens Doorson is dit geval heel schokkend overgekomen bij de gemeenschap van het kokosdistrict. Mensen brengen hun overleden dierbaren naar hun laatste rustplaats en verwachten helemaal niet dat het graf hierna wordt verstoord.

“Want zo’n voorval heeft nooit eerder plaatsgevonden. En het is lastig, vooral voor de familie. Als volksvertegenwoordiger keur ik dit helemaal af, want we zijn niet gewend aan dit soort praktijken. Ik hoop dat de politie snel erachter komt wie degenen zijn die zich hieraan schuldig hebben gemaakt”, aldus Doorson, die de familie van de 75-jarige man veel sterkte en kracht toewenst.