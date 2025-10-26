Nerkust: “Mensen die problemen hebben met staatsbezoek Nederlandse koning moeten hun hersenen gaan herscholen”

“De meeste mensen die problemen maken over de koning die naar Suriname komt, zijn mensen met een Nederlandse nationaliteit of mensen die in Nederland wonen. Die in geen jaren naar Suriname zijn gekomen. Ik zie er geen punt in.

Alle andere mensen die er een punt in zien, denk ik dat ze een beetje moeten gaan doen aan herscholing van hun hersenen”, zegt NDP’er Mike Nerkust over de kritiek van bepaalde personen op het staatsbezoek van het Nederlandse koningspaar in december aan Suriname.

In een interview op Stanvaste radio merkte de oud-districtscommissaris op persoonlijk geen problemen te hebben met dit staatsbezoek, omdat het om een staatshoofd gaat en het hier gaat om wederzijds voordeel voor beide landen.

“Het zou misschien kunnen helpen om de relatie die eigenlijk verstoord is door politiek dwaas denken door de jaren heen, weer in goede banen te leiden. Het bezoek is net als elk staatsbezoek van een staatshoofd aan ons land. Zolang alles gaat met wederzijds respect en wederzijds voordeel, mag het geen enkel probleem zijn. Ik zou er geen probleem van maken en ik zou hem de beste behandeling geven die hij zou kunnen krijgen. Want hij is koning, staatshoofd van een land. En we zijn gelijkwaardige landen”, aldus de NDP’er.

Ondertussen heeft de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) in een open brief aan president Jennifer Simons duidelijk gemaakt voorstander te zijn van een hechte en bloeiende relatie met Nederland, zoals zovele Surinamers. Alleen vindt de partij dat dit van beide kanten moet komen. De partij stelt dat de Nederlandse koning voorlopig beter weg kan blijven totdat Nederland verantwoordelijkheid neemt voor de belemmeringen die het voormalig moederland voor de afgelopen jaren voor Suriname heeft gelegd.

Nerkust benadrukt dat de PALU altijd veel praat, maar dat zij ‘niet eens een halve toilet in een openbare ruimte kan vullen met mensen’ wanneer zij een meeting houdt.

“De PALU mag uit zoveel progressieven bestaan en zoveel geweldigen, maar driekwart van ze hebben waarschijnlijk ook de Nederlandse nationaliteit of hun kinderen wonen in Nederland. Ook is driekwart van hun familie in Nederland. Maar als we als Suriname een werkrelatie moeten hebben met Nederland, dan heb je een probleem.

Laten we eerlijk zijn. Ik heb niets tegen meneer Hok, maar je moet ook een beetje politiek volwassen gaan denken en kijken hoe het geopolitiek loopt in de wereld”, aldus Nerkust.