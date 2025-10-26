HomeOnderwerpenJustitie en politieMan overleden bij winkel aan de Van Idsingastraat
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man overleden bij winkel aan de Van Idsingastraat

-

0

Bij een winkel aan de Van Idsingastraat in Suriname is een man zaterdag in de vooravond levenloos aangetroffen

In gesprek met een buurtbewoner blijkt dat de man bewusteloos voor het pand lag. Na de ontdekking werd onmiddellijk de politie ingeschakeld, die ter plaatse kwam voor onderzoek.

Vernomen wordt dat hij onwel werd en voor het winkelpand is gaan zitten. Daar is hij vervolgens neergezegen. Zijn dochter op de hoogte gebracht van het gebeuren.

Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie vervoerd naar een mortuarium.

De politie heeft de zaak in onderzoek.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Nerkust: “Mensen die problemen hebben met staatsbezoek Nederlandse koning moeten hun hersenen gaan herscholen”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen