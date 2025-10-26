Man overleden bij winkel aan de Van Idsingastraat

Bij een winkel aan de Van Idsingastraat in Suriname is een man zaterdag in de vooravond levenloos aangetroffen

In gesprek met een buurtbewoner blijkt dat de man bewusteloos voor het pand lag. Na de ontdekking werd onmiddellijk de politie ingeschakeld, die ter plaatse kwam voor onderzoek.

Vernomen wordt dat hij onwel werd en voor het winkelpand is gaan zitten. Daar is hij vervolgens neergezegen. Zijn dochter op de hoogte gebracht van het gebeuren.

Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie vervoerd naar een mortuarium.

De politie heeft de zaak in onderzoek.