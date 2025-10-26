Man mishandelt vermeende doksendief en belandt in de gevangenis

Op woensdag 1 oktober deed een man aangifte op het politiebureau Kwatta wegens poging tot doodslag, zware mishandeling en vernieling tegen D.D.

Volgens de verklaring van de aangever was hij op dinsdag 30 september gras aan het snijden op het Jibothproject toen D.D. hem benaderde en beschuldigde van diefstal van zijn doksen.

Er ontstond een woordenwisseling die uitmondde in geweld. D.D. zou de aangever hebben geslagen met een eindhout, waarbij het slachtoffer letsels opliep, meldt de politie van Regio Midden Suriname.

Toen het slachtoffer met zijn rijwiel de plaats verliet, werd hij door D.D. achtervolgd. De verdachte probeerde hem met zijn voertuig omver te rijden, maar het slachtoffer kon op tijd van zijn rijwiel springen. Het rijwiel kwam echter onder het voertuig van D.D. terecht.

Op vrijdag 24 oktober werd D.D. aangehouden in afwachting van zijn voorgeleiding aan een hulpofficier van justitie. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd hij in verzekering gesteld.

Het onderzoek van de politie duurt voort.