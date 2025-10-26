Man dodelijk verwond te Goede Verwachting

Een man is zaterdagavond dodelijk verwond door een ander op een adres te Goede Verwachting in Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer met ernstig hoofdletsel is aangetroffen naast een steunbalk van een afdak op een erf. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De ambulance werd opgeroepen en bij aankomst gaf het verplegend team door dat de man reeds was overleden.

De politie heeft na verkregen informatie de vermoedelijke verdachte Jagalo T. (22) aangehouden. Hij verkeerde onder invloed van alcohol.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn op het moment van schrijven ter plaatse bezig na te gaan wat zich precies heeft afgespeeld.