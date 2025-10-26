HomeOnderwerpenJustitie en politieGezochte man in zaak-Chablani meldt zich met advocaat bij Militaire Politie
Gezochte man in zaak-Chablani meldt zich met advocaat bij Militaire Politie

-

Voertuig betrokken bij moordzaak Chablani onbeheerd aangetroffen

Antony Loswijk, de man wiens foto en naam door het Meldpunt Informatie Anoniem (MIA) werd verspreid in de liquidatie-zaak van Karan Chablani, heeft zich zondag 26 oktober met zijn advocaat bij de Militaire Politie in Suriname gemeld.

Dat bevestigt commandant van de militaire politie Roy Samuel tegenover de redactie van Waterkant.Net.

Loswijk is militair en volgens Surinaamse media in dienst van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Direct na het doodschieten van Chablani, vrijdagmiddag 24 oktober vanuit een auto aan de Emielaan, was de politie op zoek naar hem. Hij wordt in verband gebracht met de huur van het gebruikte voertuig.

Deze auto, een grijze Toyota Ractis werd kort na de liquidatie onbeheerd aangetroffen aan de Waakhuyzenlaan en is in beslag genomen voor onderzoek.

De politie heeft afgelopen zaterdag drie mannen aangehouden in deze zaak. Het gaat om Denzel B., Lorenzo B. en Lordenzio W. die broers van elkaar zouden zijn.

