Drie mannen in verzekering gesteld in zaak liquidatie Karan Chablani

Politie zoekt huurder van grijze auto gebruikt bij moord op Karan Chablani
De zwarte auto van Chablani rechts en de grijze auto vanwaaruit werd geschoten links.

Een samengesteld interventieteam van het Korps Politie Suriname heeft zaterdag drie mannen aangehouden in verband met de liquidatie van de 45-jarige ondernemer Karan Chablani.

Het gaat om Denzel B., Lorenzo B. en Lordenzio W. die broers van elkaar zouden zijn.

Volgens politiebronnen is Lorenzo B. een oud-bekende van de politie. Hij kwam niet zo lang geleden vrij, na het uitzitten van een gevangenisstraf van zeven jaar.

Van de voortvluchtige Antony Loswijk ontbreekt nog elk spoor. Loswijk had het voertuig dat vermoedelijk bij de schietpartij is gebruikt, een grijze Toyota Ractis, gehuurd bij een autoverhuurbedrijf.

De Surinaamse politie zet het onderzoek voort en werkt intensief aan de opsporing en aanhouding van de schutter en overige verdachten in deze zaak.

Vorig artikel
Bus rijdt woning binnen: chauffeur zegt black-out te hebben gehad
