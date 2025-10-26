HomeOnderwerpenJustitie en politieDakloze man overleden voor pand aan de Van Idsingaweg
Dakloze man overleden voor pand aan de Van Idsingaweg

Een dak- en thuisloze man is zaterdag in de vooravond levenloos aangetroffen voor een pand aan de Van Idsingaweg in Suriname.

In gesprek met een buurtbewoner blijkt dat de man bewusteloos voor een garage lag. Na de ontdekking werd onmiddellijk de politie ingeschakeld, die ter plaatse kwam voor onderzoek.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat het gaat om een dak- en thuisloze die ter plaatse is overleden.

Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie vervoerd naar het mortuarium.

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet.

