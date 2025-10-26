HomeNieuws uit SurinameBoom valt op vrouw tijdens houtkap in Wanica
Nieuws uit Suriname

Boom valt op vrouw tijdens houtkap in Wanica

Boom valt op vrouw tijdens houtkap in Wanica
Foto via Politie regio Midden Suriname

Paniek aan de Ramphalstraat in Suriname vanmorgen. Rond 10.43 uur kreeg het politiebureau De Nieuwe Grond een melding dat een boom op een vrouw was gevallen tijdens houtkapwerkzaamheden achter een woning.

Ter plaatse troffen agenten een vrouw, C.M., en een man, A.M., aan. Volgens A.M. was hij op het erf achter de woning van C.M. bezig met het kappen van hout. Tijdens het werk viel een gekapte boom op het erf van C.M. en kwam boven op de vrouw terecht.

Opvallend: het slachtoffer had geen zichtbare verwondingen. Ze is op eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulpgegaan voor medische controle.

De Surinaamse politie onderzoekt de toedracht, meldt de politie regio Midden Suriname.

