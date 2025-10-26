Bejaarde man onderweg naar ziekenhuis overleden in auto

Een bejaarde man is zaterdag in de vooravond in een witte Toyota Ractis komen te overlijden. Dit gebeurde op de Indira Gandhiweg, ter hoogte van de begraafplaats bij de Welgedacht A-weg in Suriname.

Vernomen wordt dat het slachtoffer, Koese A., onderweg naar het ziekenhuis was toen hij in de auto onwel werd. Hij gaf kort daarna de geest, waarna zijn vrouw de Surinaamse politie inschakelde.

De politie van De Nieuwe Grond startte een onderzoek ter plaatse. Ook een arts en een uitvaartbedrijf zijn ingeschakeld.

Het betreft inmiddels het derde geval binnen korte tijd waarbij een inzittende in een voertuig op de Indira Gandhiweg is overleden.

Afgelopen donderdagmiddag kwam een 54-jarige vrouw in een groene Toyota Spacio ter hoogte van de Bijlhoutweg om het leven.

Vorig week zondag overleed een 53-jarige man op de Indira Gandhiweg, ter hoogte van de Meursweg, nadat hij tijdens het rijden onwel werd. Hij wist zijn voertuig nog tot stilstand te brengen, maar hulp van politie en ambulance mocht niet meer baten.