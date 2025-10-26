HomeOnderwerpenJustitie en politieAdvocaat Hugo Essed: "President Simons heeft Abrahams en Kanhai een technisch knock-out...
Advocaat Hugo Essed: “President Simons heeft Abrahams en Kanhai een technisch knock-out geslagen”

Twist rond gratieverzoek 8-decemberzaak: president zegt 'niet gezien', advocaat toont ontvangstbewijs
Foto (c) NDP Facebookpagina

Advocaat Hugo Essed stelt dat president Jennifer Simons met haar recente antwoord over gratie aan de vier veroordeelden in het decembermoordenproces, Ramon Abrahams en advocaat Irvin Kanhai een technisch knock-out heeft geslagen. Hij verwacht echter niet dat het gevecht voor gratie voor deze personen is afgelopen.

“De president heeft eigenlijk Abrahams en Kanhai een technisch knock-out geslagen. Maar dat wil niet zeggen dat de fight over is. Want ik verwacht zeker dat er meer pogingen komen op enig moment om toch het issue weer aan de orde te stellen. Maar dan zullen we zien wanneer we bij die brug zijn”, zei Essed in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Hij vindt dat het staatshoofd met haar uitspraken heeft aangegeven dat zij haar hoofd buigt voor rechterlijke beslissingen in het land. De advocaat voerde aan dat het al vanaf de koloniale tijd gebruik is dat vooral op de hoogtijdagen – toen nog de jaardag van de koning, maar nu de jaardag van de republiek – gratie wordt verleend aan mensen. Deze vallen onder de reguliere graties die eigenlijk bijdragen om het systeem te verlichten, omdat er hiermee dan plaatsen vrijkomen in cellenhuizen en gevangenissen.

Daarnaast is het ook een humaan gebaar. Wel vindt hij dat het idee voor gratie voor deze vier veroordeelden te vroeg na de regeringsovername is geopperd.

“En dan volgt een procedure. Je hoeft dat niet aan te vragen, want de gevangenis houdt dat bij. Heb je je goed gedragen? Hoe lang heb je gezeten? Dan kom je in aanmerking om eventueel een gratie te krijgen op de dag van de onafhankelijkheid. Dat is een systeem dat wel deels wettelijk geregeld is.

Maar de gratie waar de grondwet over praat, die bevoegdheid van de president, is ruimer dan alleen maar op hoogtijdagen gratie te geven. Het is een bevoegdheid om in elk afzonderlijk geval wanneer er een verzoek wordt gedaan, om dat af te handelen. En de grondwet heeft gezegd dat de president gratie kan verlenen na advies van de rechter die het vonnis gewezen heeft. Dat advies is niet bindend, maar behoorlijk bestuur brengt met zich mee dat je dat als bindend zou moeten beschouwen”, aldus de advocaat.

Boldewijn: “Als Simons ooit gratie geeft aan veroordeelden decembermoorden, dan zal NPS uit coalitie treden”

7.500 scholieren oefenen voor gymnastrade op Onafhankelijkheidsplein
